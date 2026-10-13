bayero university kano (buk)
By
Daily Trust
The Governing Council of Bayero University, Kano, (BUK) has ratified the appointment of 23 academic staff as Professors and 31 others as Associate Professors.
The approval was given at the Council’s 8th Meeting held on Wednesday, 16 September 2026, with the appointments taking effect from 1 October 2025.
The newly promoted Professors are:
1. Prof. Haruna Salisu Gombe — Department of Crop Protection
2. Prof. Aminu Alhasan Fagge — Centre for Dryland Agriculture (CDA)
3. Prof. Jamilu Abubakar Bala — Medical Laboratory Sciences
4. Prof. Muhammad Awwal Ladan — Nursing Sciences
5. Prof. Abdullahi Asuku Yusuf — Anatomy
6. Prof. Kabiru Abdulsalam — Chemical Pathology
7. Prof. Muzzamil Abdullahi — Surgery
8. Prof. Murtala Umar — Civil Engineering
9. Prof. Hassan Abdullahi Bashir — Electrical Engineering
10. Prof. Bala Boyi Bukata — Electrical Engineering
11. Prof. Bawa Abdullahi Chafe — Estate Management
12. Prof. Dahiru Inuwa Madoji — Education
13. Prof. Abubakar Wambai Aminu — Economics
14. Prof. Muhammad Nuruddeen — Public Law
15. Prof. Auwal Musa — Physics
16. Prof. Aliyu Ibrahim Kiri — Mathematical Sciences
17. Prof. Nu’uman Muhammad Habib — Sociology
18. Prof. Bala Saleh Dawakin Tofa — Sociology
19. Prof. Muhammad Adamu Abbas — Community Medicine
20. Prof. Muttaka Na’iya Ibrahim — Civil Engineering
21. Prof. Ikusika Francis Olowafeyisawo — Restorative Dentistry
22. Prof. Sani Sa’idu Bello — Pharmaceutical Chemistry
23. Prof. Rabi’u Yahaya Hassan — Islamic Studies and Shari’ah
The Newly Promoted Associate Professors are:
1. Dr. Mohammed Abba — Medical Radiography
2. Dr. Musa Yusuf Dambele — Medical Radiography
3. Dr. Abdulmaleek Musa Aliyu — Nursing Science
4. Dr. Naziru Bashir Mukhtar — Physiotherapy
5. Dr. Rabiu Inuwa Fagge — Anatomy
6. Dr. Shehu Auwal Muhammad — Biochemistry
7. Dr. Zainab Uba Ibrahim — Chemical Pathology
8. Dr. Hadiza Musa Abdullahi — Community Medicine
9. Dr. Abdullahi Muhammad Ahmad — Pathology
10. Dr. Shamsuddeen Muhammad — Surgery
11. Dr. Bashir Kado — Civil Engineering
12. Dr. Sani Halliru Lawan — Electrical Engineering
13. Dr. Nasiru Saad — Education
14. Dr. Bello Shehu — Education
15. Dr. Shehu Sa’ad Janguza — Education
16. Dr. Aisha Basiru Muhammad — Special Education
17. Dr. Ahmad Tijjani Abdullahi — Economics
18. Dr. Usman Muhammad Ibrahim — Physics
19. Dr. Idris Ahmad — Physics
20. Dr. Jamilu Hashim Hassan — Mathematical Sciences
21. Dr. Muhammad Mansur Zubairu — Mathematical Sciences
22. Dr. Hassan Muhammad — Mathematical Sciences
23. Dr. Mustapha Abdullahi Huguma — Pharmacology and Therapeutics
24. Dr. Ibrahim Adamu Basirka — Sociology
25. Dr. Ibrahim Aliyu Aliyu — Arts & Humanities (SCE)
26. Dr. Jamila Mashi Ahmed — Biochemistry
27. Dr. Bashir Yunusa — Surgery
28. Dr. Sule Abdullahi Gaya — Obstetrics and Gynecology
29. Dr. Maryam Abdulkadir Dangambo — Biochemistry
30. Dr. Usman Muhammad Bello — Surgery
31. Dr. Safiya Ahmad Nuhu — International Law & Jurisprudence
Six women among the newly promoted Associate Professors: Zainab Uba Ibrahim, Hadiza Musa Abdullahi, Aisha Basiru Muhammad, Jamila Mashi Ahmed, Maryam Abdulkadir Dangambo, and Safiya Ahmad Nuhu.
Daily Trust